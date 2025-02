Azərbaycanlı iş adamı öldürüldü - FOTO

Azərbaycanlı gənc iş adamı, Masallının Şatıroba kənd sakini Allahqulu Əlihüseyn oğlu Səfərov Rusiyanın Surqut şəhərində 120 bıçaq zərbəsiylə qətlə yetirilib. O, uzun müddətdir Rusiyada yaşayırdı. Hadisəni 3 nəfər - İbrahim Məmmədli, Fərman Kərimzadə, Emil Əhmədov birgə törədib. Cinayətkarlar 2000-2001-ci il təvəllüdlü Azərbaycan vətəndaşları olub.

Metbuat.az axar.az-a istinadən bildirir ki, atası ƏliHüseyn Səfərovun sözlərinə görə oğlunun 35 yaşı olub. Bir qız atası olan mərhum ailəli olub.



Allahqulu hadisəni törədən 3 nəfərlə idman zalında tanış olub. Hadisə pul üstündə baş verib.

