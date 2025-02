Son günlər qaz niyə tez-tez kəsilir? - RƏSMİ CAVAB

Son günlər müxtəlif ərazilərdə qazın bir neçə saatlıq kəsiləcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılır. Soyuq hava şəraitini nəzərə alsaq, qazın hətta qısa müddətlik olmaması vətəndaşlar üçün ciddi narahatlıq yaradır. Bəs qaz təchizatında fasilələrin səbəbi nədir?

Bu barədə “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Eldəniz Vəliyev Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, “Azəriqaz” İB normal şəraitdə qaz təsərrüfatının dayandırılmasını icra etmir və etməz:

“Çünki qurum qazın satışını həyata keçirən dövlət müəssisəsidir və qaz təchizatının fasiləsiz olmasına çalışır. Lakin bəzi hallarda qazın verilişində müvəqqəti fasilələr yaranır. Bu dayanmaların obyektiv və subyektiv səbəbləri mövcuddur. Məsələn, fors-major halları – güclü yağışlar, sel suları və ya digər təbii hadisələr regionlarda qazın müvəqqəti kəsilməsinə səbəb ola bilər. Eyni zamanda, avtomobillərin qaz boru xətlərinə çırpılması nəticəsində boruların zədələnməsi də qazın verilişində fasilələr yaradır”.

Qurum rəsmisi qeyd edib ki, “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi qazı topdansatışdan, yəni “Qaz İxrac” İdarəsindən alır:

“Əgər “Qaz İxrac” İdarəsinin boru xətlərində hər hansı problem yaranarsa və bizə lazımi miqdarda qaz verilməzsə, məcburən bəzi ərazilərdə müvəqqəti qaz dayandırılmasına gedirik. Biz də çalışırıq ki, bu dayanmalar lokal xarakter daşısın. “Azəriqaz” İB hansısa təmir işləri görmür ki, onun müqabilində günün müxtəlif saatlarında xüsusilə soyuq havalarda qazın verilişini dayandırsın. Burada bizdən asılı olmayan səbəblər var. Məsələn, istismar olunan boru xətlərində qəflətən sızma aşkar edilərsə, bunun nəticəsini aradan qaldırmaq üçün dərhal həmin hissədə qazın verilişi dayandırılmalıdır. Bu cür hallarda uzun müddət gözləmək mümkün deyil və operativ tədbirlər görülməlidir. “Azəriqaz” İB yalnız zəruri hallarda məcburi qaz fasilələrinə gedir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

