Ukraynada müharibə bir ildən tez müddətə başa çatmalıdır.

Metbuat.az Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu fikri ABŞ Prezidentinin Ukrayna və Rusiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Keyt Kelloq Münhen Təhlükəsizlik Konfransında çıxışı zamanı deyib.

"Bütün tərəfləri cəlb etmək üçün 180 gün vaxt ayırıram".

Kelloq bildirib ki, Avropa Ukraynadakı münaqişənin həlli üçün danışıqlar masasında fiziki olaraq iştirak etməyəcək, lakin regionun maraqları nəzərə alınacaq.



