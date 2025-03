Məşhur italyan aktrisa Eleonora Giorgi uzunsürən xəstəlikdən sonra bu gün vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, mədəaltı vəzi xərçəngindən əziyyət çəkirdi.

Ölkənin mədəniyyət naziri Alessandro Giuli aktrisanın ölümü barədə bunları yazıb:

“İtalyan kinosunun məşhur siması Eleonora Giorginin vəfatını dərin hüznlə öyrənirəm, onun istedadı bütün tamaşaçı nəsillərini kədərləndirir".

Qeyd edək ki, onun 71 yaşı var.

