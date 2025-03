İspaniyada bu oyun təxirə salındı - SƏBƏB

Futbol üzrə İspaniya çempionatının XXVI turunun martın 3-də keçirilməsi nəzərdə tutulan “Vilyarreal” – “Espanyol” matçı hava şəraiti ilə əlaqədar təxirə salınıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə turnirin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, matçın yeni tarixi sonra açıqlanacaq. Görüşün keçirildiyi yerdə güclü yağış yağır.

“Hava ilə bağlı xəbərdarlıqlar və təhlükəsizlik tövsiyələrinə əməl olunduğu üçün XXVI turun “Vilyarreal” – “Espanyol” matçı təxirə salınıb”, - mətbuat xidmətindən bildirilib.

XXV matçdan sonra 44 xalı olan "Vilyarreal" turnir cədvəlində 5-ci, "Espanyol" 27 xalla 15-ci yerdədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.