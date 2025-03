Gəncədə yeni doğulmuş körpə ölüb, anasının vəziyyəti ağırdır.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Gəncə şəhər Perinatal Mərkəzdə qeydə alınıb.

Yeni doğulmuş oğlan uşağının ölümü qeydə alınıb. Məlumata görə, ananın vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

