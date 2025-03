"Barselona" ulduz futbolçuya qapını göstərdi - Ona ehtiyac qalmadı

"Barselona" qapıçısı İnyaki Penyanı klubdan göndərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Voytsex Şensnının uğurlu oyunu Penyanın ehtiyatda qalmasına səbəb olub. Bildirilir ki, klub onun xidmətində maraqlı deyil. Zədələnən qapıçı Mark-Andre ter Şteqen yeni mövsümdə heyətə qayıda biləcəyi üçün Penyanın heyətə düşmək şansını daha da çətinləşdirir. İddialara görə, "Qalatasaray" futbolçunu heyətinə qatmaqda maraqlıdır.

Qeyd edək ki, Mark-Andre ter Şteqen zədələnəndən sonra "Barselona" karyerasını yekunlaşdıran Voytsex Şensnıya təklif irəli sürmüşdü.

