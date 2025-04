"Bu sərəncam jurnalistikanın inkişafı üçün mühüm addımdır" - Əli Vəliyev

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev, milli mətbuatımızın 150 illik yubileyinin geniş şəkildə qeyd olunması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Bu sərəncam, həm keçmişin dəyərləndirilməsi, həm də jurnalistikanın gələcək inkişafına yönələn mühüm bir addımdır. Sərəncama əsasən, Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasına, Medianın İnkişafı Agentliyi və Azərbaycan Mətbuat Şurası ilə birgə yubiley tədbirlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi tapşırılıb.

Azərbaycan mətbuatının təməli 1875-ci ildə Həsən bəy Zərdabinin nəşr etdirdiyi “Əkinçi” qəzeti ilə qoyulduğu gündən yalnız informasiya vasitəsi deyil, həm də maarifçilik hərəkatının mərkəzinə çevrildi. “Əkinçi”dən başlanan bu yol, sonrakı illərdə “Ziya”, “Kaspi”, “Molla Nəsrəddin” kimi qəzet və jurnallarla davam edərək cəmiyyətin sosial və mədəni həyatında dönüş nöqtələri yaratdı.

Ulu Öndərin hakimiyyətə gəlməsi ilə jurnalistikada yeni bir dövr başladı. Senzuranın ləğvi, özəl media qurumlarının yaranması və informasiya məkanının genişlənməsi söz və fikir azadlığına şərait yaratdı. Müstəqil qəzetlər, televiziya kanalları və daha sonra internet mediası yaranaraq cəmiyyətin informasiya tələbatını qarşılamağa başladı.

Bu gün Azərbaycan jurnalistikası özünün ən böyük dönüş nöqtələrindən birini yaşayır. Sosial media platformaları, onlayn xəbər portalları və mobil jurnalistika informasiya istehsalı və yayımında yeni meyarlar formalaşdırır. Bu çağırışlara cavab olaraq Azərbaycan jurnalistləri də texnoloji imkanlardan istifadə etməyə, peşəkarlıq səviyyəsini artırmağa və etik normalara daha sıx bağlı qalmağa çalışırlar.

Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Medianın İnkişafı Agentliyi, Mətbuat Şurası və digər qurumlarla birlikdə 150 illik yubileyin yüksək səviyyədə qeyd olunması, jurnalistlərin əməyinə verilən dəyəri göstərir. İlham Əliyevin bu sərəncamı biz gənclərə daha böyük enerji ilə çalışmağa sövq edir. Bu sərəncam mediada əməyi olan, peşəkar jurnalistikaya xidmət edən adamların da əməyininin qiymətləndirilməsinə kömək edəcək.

Azərbaycan jurnalistikası keçmişin işığında gələcəyə inamla baxır. 150 illik tarixi ilə bu sahə artıq bir peşədən çox, bir missiyadır – cəmiyyətə xidmət etmək, haqqı demək, qərəzsiz olmaq və düzgün maarifləndirmək. Hazırda bu missiya üzərində mediada təmsil olunan hər kəsin, xüsusilə gənclərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Gələcəyin mediası dürüst, müstəqil, məsuliyyətli və bilavasitə jurnalistika ilə bağlı olan şəxslər üzərində qurulmalıdır. Bu isə keçmişə dəyər verərək gələcəkdə jurnalistikamızın daha da peşəkar olmasına gətirib çıxaracaq.

Əli Vəliyev

Manşet.az xəbər portalının baş redaktoru

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.