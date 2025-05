Mətbuat Şurası məlumat yaydı

Azərbaycan Mətbuat Şurasının Sosial Media ilə Əlaqələr Komissiyası dəfələrlə sosial şəbəkə istifadəçilərini və vətəndaş mediası fəallarını ayrı-ayrı hadisə və proseslərlə bağlı paylaşım edərkən həssas davranmağa, insanların şərəf və layəqətini qorumağa, şəxsi həyatın toxunulmazlığı prinsipinə hörmətlə yanaşmağa çağırıb.

Komissiya, həmçinin, cinayət, zorakılıq, qəddarlıq və intihar hallarının təşviqinə yol verməməyi, təhqiramiz, vulqar ifadələrin işlədilməsindən çəkinməyi, uşaqların şəxsi həyatı barədə məlumatları yaymamağı, onları zədələyə, mənəvi-psixoloji durumlarına mənfi təsir göstərə biləcək zərərli bilgilərin çatdırılmasından uzaq durmağı tövsiyə edib. Ümumən, Mətbuat Şurasının tövsiyələrində sosial media istifadəçilərinin cəmiyyətdə gərginliyin yaranmasına rəvac verməməli olduqları vurğulanıb.

Ancaq təəssüf ki, bir çox hallarda çağırış və tövsiyələrimizə etinasız yanaşmanın şahidiyik. Gəncədə yeniyetmənin ölüm hadisəsi ətrafında müşahidə edilən informasiya manipulyasiyası da fikrimizin sübutudur. Belə ki, bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri, “Youtube”da, “Tiktok”da mənşəyi bəlli olmayan kanallar və hesablar hadisənin təfərrüatlarına dair dəqiqləşdirilməmiş fikirlər paylaşıblar. Halbuki, istintaq aparılan dövrdə cinayət işləri üzrə məlumatların yalnız rəsmi dövlət qurumlarının təsdiqi ilə yayılmasının vacibliyi dəfələrlə bildirilib və əsaslandırılıb. İndiki halda bu tələb gözlənilmir, üstəlik kriminal həyat tərzinin təbliğinə hesablanmış müxtəlif ssenarilər uydurulur. Belə qənaət hasil olur ki, baş vermiş hadisə kimlər üçünsə fürsətdir və onlar bilərəkdən cəmiyyətdə süni ajiotaj formalaşdırmağa çalışırlar.

Mətbuat Şurasının Sosial Media ilə Əlaqələr Komissiyası sosial şəbəkə istifadəçilərinə bütün bunları nəzərə almağı, həssas durumlarda yalnız rəsmi məlumatlara istinad etməyi, cəmiyyətdə çaşqınlıq yarada biləcək, reallıqların təhrifinə yönələn bilgilərin yayılmasından çəkinməyi tövsiyə edir. Komissiya Azərbaycan qanunvericiliyində informasiya manipulyasiyalarına, dezinformasiyalara qarşı adekvat mübarizə tədbirlərinin mövcudluğunu da xatırladır və bütövlükdə cəmiyyət üzvlərini məsuliyyətli davranmağa çağırır.

