“Sosial şəbəkələrdə informasiya təhlükəsizliyi” mövzusunda tədbirlər keçiriləcək

Sosial şəbəkə seqmentində informasiya təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə dünyanın qabaqcıl ölkələrində tətbiq olunan mexanizmlər barədə məlumat bazası formalaşdırılaraq Azərbaycan auditoriyasına çatdırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, fəaliyyət Mediada İnnovativ Təşəbbüslərə Dəstək İctimai Birliyi (MİTDİB) tərəfindən icra olunan “Sosial şəbəkələrdə informasiya təhlükəsizliyi və tənzimləmə modelləri” adlı layihə çərçivəsində icra ediləcək. Layihənin maliyyə dəstəkçisi Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyidir.

Layihənin koordinatoru Müşfiq Ələsgərli bildirib ki, layihə 5 ay müddətində davam edəcək: “Bu müddət ərzində sosial şəbəkələrdə informasiya təhlükəsiliyi və onların tənzimlənməsi üzrə akademik mərkəzlər tərəfindən irəli sürülən son elmi tezislər araşdırılacaq, ümumiləşdirilərək Azərbaycan auditoriyasına çatdırılacaq. Növbəti mərhələdə isə Almaniya, Fransa, Türkiyə, Çin , Rusiya, ABŞ, İsrail və digər ölkələrdə bu kontekstdə tətbiq olunan modellərin öyrənilib Azərbaycan audotoriyasına çatdırılması üçün tədbirlər keçiriləcək. Beləliklə, Azərbaycan xəbər istehsalçıları bu ölkələrdə sosial şəbəkə seqmentində informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün tətbiq edilən qanunlar və inzibati mexanizmlər barədə məlumat alacaqlar. Məqsədimiz Azərbaycanda sosial şəbəkə seqmentində informasiya təhlükəsizliyi sahəsində innovativ dayanıqlığın yaradılmasıdır”.

Müşfiq Ələsgərli əlavə edib ki, layihə çərçivəsində Azərbaycan jurnalistlərinin, sosial media fəallarının, QHT təmsilçilərinin iştirakı ilə mövzu üzrə konfransların keçirilməsi də planlaşdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.