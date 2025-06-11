Mask geri çəkildi - Peşman olub

Mask geri çəkildi -
22:17 11 İyun 2025
44 Dünya
Anar Türkeş
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Amerikalı milyarder İlon Mask ABŞ Prezidenti Donald Trampla yaşadığı gərginliyə dair açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, sosial mediada Trampla bağlı etdiyi bəzi paylaşımlarından peşman olduğunu bildirib. Mask bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib. “Tramp haqqında yazdığım bəzi yazılara görə peşmanam” deyən Mask, bu paylaşımlarda həddindən artıq irəli getdiyini qeyd edib.

Qeyd edək ki, Donald Tramp bir müddət əvvəl Ağ Evdəki vəzifəsindən ayrılan və Konqresin gündəmində olan vergi endirimi qanun layihəsini sərt tənqid edən iş adamı Maskın açıqlamalarından məyus olduğunu bildirmişdi.

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