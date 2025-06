İrandan həyata keçirilən raket hücumu nəticəsində İsraildə həyatını itirənlərin sayı dördə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, ölənlər arasında səkkiz yaşlı qız uşağı da var.

