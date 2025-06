Tikinti sahəsinə dair yeni dövlət standartları qəbul edildi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) tərəfindən AZS ГОСТ 27751:2025 “İnşaat konstruksiyalarının və qrunt əsaslarının etibarlılığı. Əsas müddəalar”, AZS EN 845-3:2025 “Daş hörgünün köməkçi elementlərinə dair tələblər Hissə 3: Polad tor şəbəkəsinin üfüqi armaturlanması”, AZS EN 490:2025 “Dam örtüyü və divarların üzlənməsi üçün beton dam plitələri və fitinqlər - Məhsul spesifikasiyaları”, AZS EN 13877-1:2025 “Beton yol örtükləri - Hissə 1: Materiallar”, AZS EN 13877-2:2025 “Beton yol örtükləri - Hissə 2: Beton yol örtüklərinə dair funksional tələblər”, AZS EN 15050:2025 “Yığma dəmir-beton məhsullar - Körpü elementləri” dövlət standartları qəbul edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni dövlət standartlarının tətbiqində məqsəd beynəlxalq təcrübələr əsasında tikinti materialları, məmulatları və konstruksiyalarının keyfiyyət göstəricilərini müasir tələblərə uyğunlaşdırmaqdır.

Qeyd olunan dövlət standartları binaların və qurğuların inşaat konstruksiyaları və onların qrunt əsaslarının etibarlılığının təmin edilməsi, eləcə də yükdaşıyan və yükdaşımayan konstruksiyalarda üfüqi daş hörgü tikişlərinin armaturlanması, beton dam örtüyü plitələri, pilləli dam örtükləri, divar üzlükləri və örtükləri üçün fitinqlərə dair texniki tələbləri müəyyən edir. Standartlara həmçinin yerində betonlanan yol örtüklərinin komponentləri və körpü tikintisində döşənək elementi kimi istifadə olunan, fabrikdə istehsal edilən yığma dəmir-beton konstruksiya elementlərinə dair tələblər də daxildir.

Qeyd edək ki, yeni dövlət standartlarının layihələri “Tikinti materialları, məmulatları və konstruksiyaları”nın standartlaşdırması üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 10) iclasında müzakirə edilib və İnstitut tərəfindən qəbul edilərək Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlər Dövlət Fonduna daxil edilib.

