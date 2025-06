Bu il coğrafiya, fizika, biologiya, kimya və informatika fənlərindən sertifikasiya imtahanları keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin Ümumi Təhsilin təşkili şöbəsinin müdir müavini, Nurlan İsmayılbəyli deyib.

“İmtahan zamanı yanlış cavablar doğru cavablara təsir etmir. İmtahan sonunda müəllimlər öz nəticələri ilə tanış ola bilirlər”, - deyə o əlavə edib.

