Quba rayonunun Qımılqazma kəndində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, içərisində dörd qadının olduğu "Toyota Prius" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq dərəyə aşıb.

Qadın sürücü və digər üç nəfərin hadisə zamanı spirtli içkinin təsir altında olduqları bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

