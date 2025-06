Bu ilin yanvar-may aylarında Bakı metrosunun xidmətlərindən istifadə etmiş sərnişinlərin sayı 93 milyon 996,8 min nəfər olub.

Metbuat.az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 milyon 93,2 min nəfər və yaxud 1,1 % azdır.

