Saatlıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "BMW" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq yolun kənarına düşüb.

Qəza zamanı xəsarət alan Neftçala rayon sakinləri, 1991-ci il təvəllüdlü Aynurə Məlikova və 2009-cu il təvəllüdlü Arif Bədəlov Saatlı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Yaralananlara tibbi yardım göstərilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

