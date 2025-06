İspaniyanın “Barselona” komandası yeni transferini açıqlayıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, La Liqa təmsilçisi qapıçı Joan Qarsianı heyətinə cəlb edib.

24 yaşlı qolkiperlə 2031-ci ilin yayınadək müqavilə imzalanıb.

O, son olaraq “Espanyol”un formasını geyinib.

