Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin sabiq rəisi, polkovnik, şair-publisist Məlikov Ramiz (Duyğun) Məmməd oğlu vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Bildirilir ki, R. Məlikov uzunsürən xəstəlikdən sonra 87 yaşında dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.