Türkiyəli aktyor Ozan Akbaba bir neçə gündür Azərbaycanda səfərdədir. O, səfəri çərçivəsində Hərbi Qənimətlər Parkını da ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyorun parkdan fotoları azərbaycanlı aktyor Elşən Orucovun Instagram hesabında paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Ozan Akbaba iyunun 17-də azərbaycanlı aktrisa Ləman Mərrih və rejissor Emil Abdullayevin toy mərasimində iştirak etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.