Bakının Xətai rayonuna prokuror təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş prokuror Kamran Əliyev əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Sərdar İmanov 2-ci səlahiyyət müddətinə Xətai rayon prokuroru vəzifəsinə təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.