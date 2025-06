Baş Prokurorluğun Beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq idarəsinin rəisi Erkin Əlixanov vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş prokuror Kamran Əliyev əmr imzalayıb.

