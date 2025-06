Amerikalılar Trampın İrana mümkün hərbi müdaxiləsinə etiraz etdi

ABŞ-də Vaşinqtonun İrana mümkün hərbi müdaxiləsi ilə bağlı sorğu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sorğuya görə, 2024-cü il prezident seçkilərində Prezidenti Donald Trampa səs verənlərin yarıdan çoxu İsrailin İrana hücumu ilə başlayan münaqişədə ölkələrinin hərbi müdaxiləsinə qarşıdır. Trampa səs verənlərin 53 faizi hesab edir ki, ABŞ İsrail-İran münaqişəsinə qarışmamalıdır. Sorğuda iştirak edənlərin ümumilikdə 60 faizi ABŞ-nin İsrail və İran arasındakı münaqişələrə qarışmamasını irəli sürüb. İştirakçıların 16 faizi bu mövqeyi dəstəkləyib. İştirakçıların 56 faizi ABŞ-nin nüvə proqramı ilə bağlı İranla danışıqları bərpa etməli olduğunu bildirib. 18 faiz isə danışıqlara etiraz edib.

İştirakçıların 28 faizi İrana qarşı daha sərt iqtisadi sanksiyaların tətbiq edilməsini, 26 faizi diplomatik münasibətlərin bərpasını, 24 faizi isə iqtisadi sanksiyaların yumşaldılmasını təklif edib.

