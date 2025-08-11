Azərbaycanda orta internet sürəti artıb

Azərbaycanın ən ucqar yaşayış nöqtələrində də əhali və təşkilatlar üçün yüksək sürətli internetə çıxış, həmçinin istifadəni asanlaşdıran innovativ həllər təqdim edərək insanların rifahını yaxşılaşdırmaq məqsədilə “Onlayn Azərbaycan” layihəsi həyata keçirilib.
Bu barədə Metbuat.az-ın Azərbaycanın hansı bölgələrinin internetlə təmin olunmasına dair sorğusuna cavab olaraq "Aztelekom" MMC-dən bildirilib.
Qeyd olunub ki, bu layihənin icrası nəticəsində ölkə üzrə sabit genişzolaqlı yüksək sürətli internet infrastrukturunun əhatə dairəsi tam təmin olunub:
“Layihə çərçivəsində son 4 il ərzində yüksək sürətli, sabit, genişzolaqlı internetə çıxış imkanı yaradılmış təsərrüfatların sayı 13 dəfə artaraq təxminən 3 milyona çatdırılıb. Bu nəticə ilə həm paytaxt, həm də regionlarda bərabər şəkildə yüksək keyfiyyətli internet xidmətlərinə çıxış imkanı yaradılıb, uzun illər mövcud olmuş “rəqəmsal uçurum” əhəmiyyətli dərəcədə aradan qaldırılıb. “Ookla”nın 2025-ci ilin iyun ayına dair açıqladığı hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda orta internet sürəti ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 104% artaraq 81,36 Mbit/s-yə yüksəlib”.
