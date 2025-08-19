Ulduz futbolçu "Fənərbaxça"ya gəlir - Transfer ardınca transfer

"Fənərbaxça" “Vest Hem”in futbolçusu Edson Alvaresi transfer etmək üzrədir.
Metbuat.az xəbər verir ki, klublar futbolçunun transferi ilə bağlı razılığa gəlib. Məlumata görə, "Fənərbaxça" futbolçunu birdəfəlik transfer etmək hüququnun olması şərti ilə icarəyə götürəcək. Bundan əvvəl "Fənərbaxça"nın "Benfika"nın futbolçusu Kerem Aktürkoğlunu transfer etmək üzrə olduğu barədə xəbərlər dərc edilmişdi.
Qeyd edək ki, Edson Alvares 2023-cü ildə 5 illik müqavilə iəsasında "Ayaks"dan "Vest Hem"ə transfer olunub. Yarımmüdafiəçi "Vest Hem"in əsas heyət oyunçusu hesab edilir. Futbolçu "Vest Hem"də 73 oyunda iki qol və üç məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.