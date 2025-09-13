TDT-nin bayrağı kosmosa göndəriləcək

23:20 13 Sentyabr 2025
157
Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) öz bayrağını kosmosa göndərəcək.

Metbuat.az “Kabar” agentliyinə istinadla xəbər verir ki, bunu Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin Bişkekdə keçirilən dördüncü iclasının yekunlarına dair TDT Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev bildirib.

Onun sözlərinə görə, TDT Türk dünyasının minillik tarixinə, mədəniyyətinə və irsinə əsaslanan unikal təşkilatdır. “Təşkilat çərçivəsində xarici siyasət, ticarət, iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, turizm və hətta kosmos da daxil olmaqla 40-dan çox platforma yaradılıb. Biz tezliklə Türk dünyasının birliyinin simvolu olaraq TDT bayrağını kosmosa göndərəcəyik”, - deyə K.Ömüralıyev bildirib.

