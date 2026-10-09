Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,24 % artaraq 1,9093 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,58 % artaraq 1,9998 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9093
100 Rusiya rublu
1,9998
1 Avstraliya dolları
1,1865
1 Belarus rublu
0,5638
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1268
1 Çexiya kronu
0,0783
1 Çin yuanı
0,2538
1 Danimarka kronu
0,2554
1 Gürcü larisi
0,6543
1 Honq Konq dolları
0,2166
1 Hindistan rupisi
0,0176
1 İngilis funt sterlinqi
2,2516
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1708
1 İsveçrə frankı
2,0475
1 İsrail şekeli
0,5567
1 Kanada dolları
1,1962
1 Küveyt dinarı
5,4679
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3774
1 Qətər rialı
0,4664
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5226
1 Moldova leyi
0,0951
1 Norveç kronu
0,1780
100 Özbək somu
0,0144
100 Pakistan rupisi
0,6116
1 Polşa zlotası
0,4361
1 Rumıniya leyi
0,3572
1 Serbiya dinarı
0,0163
1 Sinqapur dolları
1,3289
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4528
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,2981
Türk lirəsi
0,0345
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0378
Yapon yeni
1,0754
Yeni Zelandiya dolları
0,9557
Qızıl
7112,1285
Gümüş
102,4772
Platin
2854,0875
Palladium
1965,8375