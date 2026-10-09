Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,24 % artaraq 1,9093 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,58 % artaraq 1,9998 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9093

100 Rusiya rublu

1,9998

1 Avstraliya dolları

1,1865

1 Belarus rublu

0,5638

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1268

1 Çexiya kronu

0,0783

1 Çin yuanı

0,2538

1 Danimarka kronu

0,2554

1 Gürcü larisi

0,6543

1 Honq Konq dolları

0,2166

1 Hindistan rupisi

0,0176

1 İngilis funt sterlinqi

2,2516

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1708

1 İsveçrə frankı

2,0475

1 İsrail şekeli

0,5567

1 Kanada dolları

1,1962

1 Küveyt dinarı

5,4679

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3774

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5226

1 Moldova leyi

0,0951

1 Norveç kronu

0,1780

100 Özbək somu

0,0144

100 Pakistan rupisi

0,6116

1 Polşa zlotası

0,4361

1 Rumıniya leyi

0,3572

1 Serbiya dinarı

0,0163

1 Sinqapur dolları

1,3289

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,2981

Türk lirəsi

0,0345

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0378

Yapon yeni

1,0754

Yeni Zelandiya dolları

0,9557

Qızıl

7112,1285

Gümüş

102,4772

Platin

2854,0875

Palladium

1965,8375