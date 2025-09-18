“Ticarət və nəqliyyat əlaqələri sürətlə inkişaf edir” - Ə.Əsədov

Azərbaycanın Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) üzv ölkələrinə yatırdığı sərmayələrin həcmi 21 milyard ABŞ dollarına yaxındır.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Bişkekdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin hökumət başçılarının-vitse-prezidentinin görüşündə çıxışı zamanı deyib.
Baş nazir Əli Əsədov bildirib ki, iqtisadi əlaqələrin dinamikası məmnunluq doğur:
“Bu ilin yanvar-iyul aylarında TDT dövlətləri ilə ticarət əlaqələrimiz 8%-dən çox artıb. Azərbaycan tərəfindən təşkilatın üzv ölkələrinə yatırılan sərmayələrin həcmi 21 milyard ABŞ dollarına yaxındır. Üzv dövlətlərdən bir sıra tərəfdaşlarımızla birgə investisiya fondları yaradılıb ki, bu da prioritet iqtisadi sahələrdə qarşılıqlı investisiyaları təşviq etməyə imkan verir”.
Baş nazir qeyd edib ki, nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq sürətlə inkişaf edir və regional əlaqələrin möhkəmlənməsinə mühüm töhfə verir:
“Türk dövlətlərinin ərazisindən keçən Orta Dəhliz təkcə region üçün deyil, həm də qlobal ticarət və nəqliyyat əlaqələrinin genişləndirilməsi baxımından strateji əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan Azərbaycanın əsas ərazisinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirilməsi barədə Vaşinqtonda əldə olunan razılaşmalar tarixi önəm daşıyır. Zəngəzur dəhlizinin açılması isə bütün region dövlətlərinə yeni iqtisadi və tranzit imkanları qazandırmaqla yanaşı, Orta Dəhlizə inteqrasiya olunaraq onun ötürücülük qabiliyyətini artıracaq”.