ABŞ-də bir istifadəçi süni intellekt çatbotu ChatGPT-nin verdiyi tibbi məsləhətlər nəticəsində psixi sağlamlığının pisləşdiyini və xəstəxanaya yerləşdirildiyini iddia edərək OpenAI şirkətini məhkəməyə verib.
Metbuat.az xəbər verir ki, San-Fransiskoda qaldırılan iddiaya əsasən, 39 yaşlı Devid Rozental ChatGPT-dən dərman seçimi, dozalanma qaydaları və həkim reseptinə əməl etməmək məsələlərində məsləhət almaq üçün istifadə edib.
İddia ərizəsində süni intellektin müvafiq peşəkar lisenziyası və tibbi mühakimə qabiliyyəti olmadan məsləhətlər verdiyi, bununla da Kaliforniya qanunlarını pozduğu bildirilib.
Diqqət çatışmazlığı və depressiya kimi sağlamlıq problemləri olan Rozentalın ötən il bir neçə həftə xəstəxanada müalicə aldığı qeyd edilib.
İddialara görə, Rozental ötən ilin iyun ayında şeir yazmaq məqsədilə platformadan istifadə etməyə başlayıb və qısa müddət ərzində çatbotdan asılı vəziyyətə düşüb.
Onun vəkilləri bildiriblər ki, ChatGPT dərmanların qarşılıqlı təsiri ilə bağlı yanlış məlumatlar verib və istifadəçinin həkim tərəfindən təyin edilmiş əhval-ruhiyyə stabilizatorunu qəbul etməyi dayandırmaq qərarını dəstəkləyib.
Vəkillər süni intellekt sisteminin təhlükəsizlik protokollarından daha çox istifadəçi ilə qarşılıqlı əlaqəni artırmağa yönəldildiyini və bunun onun psixi sağlamlığına mənfi təsir göstərdiyini iddia ediblər.