Yuxu sağlamlığın qorunmasında mühüm rol oynayır. Gecə saatlarında kifayət qədər yatmamaq təkcə gün ərzində yorğunluq və diqqət dağınıqlığına deyil, uzun müddət ərzində müxtəlif xəstəliklərin yaranma riskinin artmasına da səbəb olur. Mütəxəssislər xüsusilə yuxu müddətinin az olmasının orqanizmə təsirləri barədə xəbərdarlıq edirlər.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, araşdırmalar gecə 5 saatdan az yatan insanlarda 37 müxtəlif xəstəliyin yaranma riskinin yüksələ biləcəyini göstərir. Bu səbəbdən mütəxəssislər sağlamlığın qorunması üçün yuxu rejiminə əməl etməyin və kifayət qədər dincəlməyin vacibliyini vurğulayırlar.
Araşdırmalara əsasən, yuxunun sağlamlığa təsiri yalnız onun müddəti ilə məhdudlaşmır. Yuxunun keyfiyyəti və müxtəlif mərhələləri də orqanizmin normal fəaliyyəti baxımından əhəmiyyətlidir. Xüsusilə sürətli göz hərəkətləri ilə xarakterizə olunan REM mərhələsi beynin fəaliyyəti, yaddaş və digər fizioloji proseslərlə əlaqələndirilir.
Mütəxəssislərin diqqət çəkdiyi əsas məqamlardan biri böyüklərin gecə ərzində nə qədər yatmalı olmasıdır. Araşdırmada 6-8 saatlıq müntəzəm yuxu sağlamlıq üçün əlverişli müddət kimi göstərilir. Bununla belə, yuxu ehtiyacı insanın yaşından, sağlamlıq vəziyyətindən və digər fərdi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəyişə bilər.
Gecə yuxusunun davamlı olaraq beş saatdan az olması orqanizmin bərpa proseslərinə mənfi təsir göstərə bilər. Yuxu çatışmazlığı diqqətin və yaddaşın zəifləməsi, gün ərzində halsızlıq, eləcə də iş qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə nəticələnir. Uzun müddət davam edən yuxu pozuntuları isə müxtəlif fiziki və psixoloji problemlərlə əlaqələndirilir.
Yuxu keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün gündəlik vərdişlərə diqqət yetirmək vacibdir. Hər gün eyni saatlarda yatıb oyanmaq, yatmazdan əvvəl telefon və digər elektron cihazlardan istifadəni məhdudlaşdırmaq, həmçinin sakit və rahat yuxu mühiti yaratmaq faydalıdır.
Mütəxəssislər davamlı yuxu problemi yaşayan şəxslərə bunun səbəblərini müəyyənləşdirmək üçün həkimə müraciət etməyi tövsiyə edirlər. Çünki yuxu pozuntuları bəzən digər sağlamlıq problemlərinin əlaməti kimi də ortaya çıxa bilər.