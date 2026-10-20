Türkiyə Super Liqasında çıxış edən “Trabzonspor”un ulduz futbolçusu Məhəmməd Salah qol krallığı yarışında liderliyə yüksəlib.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, misirli hücumçu çempionatın ilk 8 turunda nümayiş etdirdiyi məhsuldar oyunla azarkeşlərin alqışını qazanıb.
“Trabzonspor”un “Beşiktaş” üzərində qələbə qazandığı görüşdə də fərqlənən Salah komandasının ikinci qolunu vuraraq bombardirlər yarışında mövqeyini möhkəmləndirib.
Səkkiz turdan sonra hesabında 8 qol olan ulduz futbolçu rəqiblərini qabaqlayaraq siyahının ilk pilləsinə yüksəlib. O, həmçinin 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
İngiltərə Premyer Liqasında daha əvvəl 4 dəfə qol kralı olan Salah Türkiyə karyerasına da uğurlu start verib.
Qeyd edək ki, “Trabzonspor” cari mövsüm hücum xəttindəki effektivliyi ilə seçilir. Salahın çıxışı isə komandanın əsas qol ümidlərindən biri olduğunu bir daha təsdiqləyir.