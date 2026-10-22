Nazirlər Kabineti Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin kollegiyasının tərkibini təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.

Sənədə əsasən, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin kollegiya üzvlərinin sayı 11 nəfərdən ibarət müəyyənləşdirilib.

Kollegiyanın sədri

Müdafiə sənayesi naziri

Kollegiyanın üzvləri:

Müdafiə sənayesi nazirinin müavinləri

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Aparatının rəhbəri

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Aparatının Hüquq şöbəsinin müdiri

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Aparatının Maliyyə və hesabatlılıq şöbəsinin müdiri

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Aparatının Beynəlxalq strateji əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Aparatının Sənayenin tənzimlənməsi şöbəsinin müdiri

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Aparatının İnsan resurslarının idarə edilməsi şöbəsinin müdiri

Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində "Müdafiə Sənayesi Tədqiqat və İnnovasiya Mərkəzi" publik hüquqi şəxsin İdarə Heyətinin sədri.