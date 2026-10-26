Türkiyədə azərbaycanlı həkim Yeganə Quliyevanın “İçimizdəki Həkim: Homeopatiya” kitabı işıq üzü görüb.
Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan əsilli həkim və tədqiqatçı Yeganə Quliyevanın yeni kitabı insan sağlamlığına kompleks yanaşma, homeopatiyanın tarixi və həkim-xəstə münasibətlərinin əhəmiyyəti kimi mövzuları əhatə edir.
Türkiyədə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı həkim Yegane Koulievanın “İçimizdəki Həkim: Homeopatiya” (“İçimizdeki Hekim: Homeopati”) adlı yeni kitabı işıq üzü görüb. Yediveren Yayınları nəşriyyatı tərəfindən çap olunan əsərdə homeopatiyanın tarixi, əsas prinsipləri və insan sağlamlığına bütöv yanaşma konsepsiyası geniş şəkildə təqdim edilir.
Milliyyətcə azərbaycanlı olan Yeganə Quliyeva tibb və səhiyyə sahəsində akademik hazırlığı, eləcə də müxtəlif peşəkar qurumlarda fəaliyyəti ilə tanınır. Onun yeni kitabı səhiyyə, tibb tarixi və tamamlayıcı sağlamlıq yanaşmaları ilə maraqlanan oxucular üçün nəzərdə tutulub.
Kitabda insan sağlamlığına bütöv yanaşma ön plana çəkilir
Müəllif əsərində insan sağlamlığını yalnız ayrı-ayrı simptomlar və xəstəliklər çərçivəsində deyil, insanın fiziki xüsusiyyətləri, emosional vəziyyəti, həyat təcrübəsi və fərdi xüsusiyyətləri ilə birlikdə nəzərdən keçirməyin vacibliyini müzakirə edir.
Kitabın əsas istiqamətlərindən biri müasir tibbdə fərdiləşdirilmiş yanaşmanın və həkim-xəstə ünsiyyətinin əhəmiyyətidir. Müəllifin yanaşmasına görə, xəstənin vəziyyətini qiymətləndirərkən onun fərdi tarixçəsinin, həyat şəraitinin və sağlamlıqla bağlı təcrübəsinin nəzərə alınması tibbi münasibətlərin mühüm tərəflərindən biridir.
Əsərdə həmçinin homeopatiyanın yaranması və inkişafı, onun nəzəri əsasları, “oxşar oxşarı sağaldır” prinsipi, homeopatik preparatların hazırlanması, durulaşdırma və dinamizasiya anlayışları izah edilir.
Hipokratdan İbn Sinaya, Hahnemanndan müasir dövrə
“İçimizdəki Həkim: Homeopatiya” kitabında tibb tarixinin müxtəlif dövrlərinə və görkəmli şəxsiyyətlərinə də geniş yer ayrılır. Hipokratın və İbn Sinanın insan sağlamlığına yanaşmalarından başlayaraq, homeopatiyanın banisi Samuel Hahnemannın nəzəriyyələrinə qədər uzanan tarixi xətt əsərin mühüm hissəsini təşkil edir.
Müəllif bu yanaşmalar vasitəsilə insan orqanizminin bütöv sistem kimi dərk edilməsi, fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması və sağlamlıq anlayışının müxtəlif dövrlərdə necə şərh olunması məsələlərini nəzərdən keçirir.
Kitabda müasir səhiyyə sistemində insan amilinin rolu, xəstənin fərdi xüsusiyyətlərinə diqqət və sağlamlığa müxtəlif yanaşmalar arasındakı münasibətlər də müzakirə olunur.
Əsər homeopatiyanın tarixi və nəzəri əsasları ilə tanış olmaq istəyən oxucularla yanaşı, tibb tarixi, səhiyyə və tamamlayıcı sağlamlıq istiqamətləri ilə maraqlananlar üçün də nəzərdə tutulub.
Yeganə Quliyeva onkologiya sahəsində fəlsəfə doktoru (PhD) dərəcəsinə və səhiyyə hüququ üzrə magistr təhsilinə malikdir.
O, Beynəlxalq Homeopatiya Tibb Liqasının (LMHI) üzvü, Avropa Klassik Homeopatiya Konfederasiyasının (ECH) Təhsil Komitəsinin üzvü, İnteqrativ Onkologiya Komitəsinin üzvü və Türkiyə Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Ənənəvi və Tamamlayıcı Tibb (GETAT) Komissiyasının üzvüdür.
Müxtəlif istiqamətləri əhatə edən akademik və peşəkar fəaliyyəti müəllifin səhiyyə, tibb tarixi və tamamlayıcı yanaşmalarla bağlı mövzulara marağını əks etdirir.
Milliyyətcə azərbaycanlı olan müəllifin Türkiyədə nəşr olunan kitabı Azərbaycan mənşəli mütəxəssislərin beynəlxalq elmi və peşəkar mühitdəki fəaliyyətinə dair nümunələrdən biri kimi də diqqət çəkir.
Son illərdə fərdiləşdirilmiş tibbi xidmət, insan sağlamlığına kompleks yanaşma və tamamlayıcı tibbi praktikalar səhiyyə sahəsində müzakirə olunan mövzular sırasındadır. Yegane Koulievanın kitabı da homeopatiyanın tarixi və nəzəri əsaslarını təqdim etməklə bu müzakirələrə qoşulur.
Qeyd edilməlidir ki, homeopatiyanın bir çox xəstəliklərin müalicəsində effektivliyi etibarlı elmi sübutlarla təsdiqlənməyib və bu yanaşma müasir tibbdə mübahisəli hesab olunur. Buna görə də kitabda təqdim olunan nəzəri fikirləri elmi cəhətdən təsdiqlənmiş tibbi məlumatlardan fərqləndirmək vacibdir. Homeopatiya sübutlara əsaslanan müalicəni əvəz etməməli, xüsusilə onkoloji xəstəliklər kimi ciddi hallarda diaqnostika və müalicə müvafiq tibbi standartlara uyğun aparılmalıdır.