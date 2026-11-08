Noyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva Türkiyə Respublikasının birinci xanımı Əminə Ərdoğan ilə çay masası əsnasında söhbət ediblər.
Azərbaycanın və Türkiyənin birinci xanımları çay masasında - FOTO
Həmçinin oxu
Gələn il Ağdamda məktəbin açılışını edəcəyik - Ərdoğan
DİGƏR XƏBƏRLƏRDaha çox »
Ərdoğan Vahabzadənin şeirini səsləndirdi - VİDEO
Bu gün · 18:03
Prezidentlər Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarət ediblər
Bu gün · 17:15
Ərdoğan: İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycan xalqı qəhrəmanlıqla Qarabağı azad etdi
Bu gün · 16:30
İlham Əliyev: Heç kimə imkan vermərik ki, aramıza girsin
Bu gün · 16:23
Top xəbərlər
Layihələr
Son xəbərlər
Taliska yenidən Türkiyəyə qayıdır - İDDİA
Bu gün · 19:02
Gələn il Ağdamda məktəbin açılışını edəcəyik - Ərdoğan
Bu gün · 18:37
Ərdoğan Vahabzadənin şeirini səsləndirdi - VİDEO
Bu gün · 18:03
Ərdoğan Ankara ilə Bakı arasındakı münasibətləri “sönməz məşəl” adlandırdı
Bu gün · 17:41
Azərbaycanın və Türkiyənin birinci xanımları çay masasında - FOTO
Bu gün · 17:28
Prezidentlər Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarət ediblər
Bu gün · 17:15
Türklər İkardini məhkəməyə verdi: 8 milyonluq iddia
Bu gün · 17:11
Zakir Həsənov koronovirusa yoluxdu
Bu gün · 17:08
Bu ərazilərə qar yağmağa başladı
Bu gün · 17:04
Xərçəngin müalicəsində yeni dövr başlayır
Bu gün · 16:39
Ərdoğan: İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycan xalqı qəhrəmanlıqla Qarabağı azad etdi
Bu gün · 16:30
İlham Əliyev: Heç kimə imkan vermərik ki, aramıza girsin
Bu gün · 16:23
Heydər Əliyev və xanımı Zəfər abidəsini ziyarət etdi - FOTO
Bu gün · 16:18
Prezidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış edirlər - CANLI
Bu gün · 16:05
Zəfərimizi qorumaq və möhkəmləndirmək əsas vəzifəmizdir - Ceyhun Məmmədov
Bu gün · 16:01