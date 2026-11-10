Türkiyə A Milli Futbol Komandası UEFA Millətlər Liqasında keçirəcəyi qarşılaşmalara hazırlıqlarını davam etdirir. Komandanın yeni baş məşqçisi Sergen Yalçın rəhbərliyi altında ilk məşqinə çıxan futbolçular qarşıdakı çətin sınaqlara köklənib.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Türkiyə millisi noyabrın 12-də İzmir şəhərində Belçika, noyabrın 15-də isə səfərdə Fransa ilə qarşılaşacaq. Bu oyunlar Sergen Yalçının milli komandanın baş məşqçisi kimi ilk ciddi sınaqları olacaq.
İstanbulda yerləşən TFF Hasan Doğan Milli Komandalar Təlim və Hazırlıq Mərkəzində keçirilən məşq isinmə hərəkətləri ilə başlayıb. Daha sonra futbolçular 5-ə 2 pas çalışması və kiçik meydançada oyun tapşırıqlarını yerinə yetiriblər.
Klublarında əvvəlki gün keçirilən qarşılaşmalarda daha çox forma geyinən futbolçular isə bərpa məşqləri ilə kifayətləniblər. Müalicəsi davam edən Aral Şimşir fərdi məşq proqramı üzrə çalışıb.
Qeyd edək ki, Türkiyə millisinin qarşıdakı iki oyunu Sergen Yalçının rəhbərliyi altında komandanın potensialını və yeni baş məşqçinin oyun fəlsəfəsini nümayiş etdirmək baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.