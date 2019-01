Lerikdə "İntellektual Region" layihəsinin ilk oyunu keçirilib - FOTOLAR

Lerik rayonunda "İntellektual Region" layihəsinin ilk oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanda Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun XI qrant müsabiqəsinin qalib layihəsindən biri olan "İntellektual Region" layihəsi artıq start götürüb. Layihə rəhbəri Əcəmi Əsədullayev olan "İntellektual Region" layihəsinin ilki Lerik rayonunda baş tutub. Lerik Rayonun Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutan intellektual oyun "Nə? Harada? Nə zaman?" formatında keçirilib. 5 komandanın iştirak etdiyi oyunda Lerikin gənclərindən ibarət "Stimul" komandası qalib gəlib.

Sonda qaliblərə diplomlar, medallar və kubok təqdim olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.