Bu xəstəliyi olanlar banan yeməlidir

Banan dünyada ən çox yetişdirilən tropik meyvələrdən biridir. İmmunitet sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran zəngin B6 vitamini mənbəyidir.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən bananın faydalarını təqdim edir:

- Banan qan şəkərini balanslaşdırmağa kömək edir.

- Ürək sağlamlığını qoruyur.

- İnsulin müqavimətini artırmaqda təsirlidir.

- Hüceyrələri oksidləşdirici stresdən qoruyaraq yaşlanma əleyhinə təsir göstərir.

- Mədə narahatlığını aradan qaldırmağa kömək edir.

- Tərkibindəki kalium sayəsində güclü enerji mənbəyidir.

- Həzm sisteminin tənzimlənməsində rol oynayır.

- Toxluq hissi yaratdığı üçün pəhriz zamanı rahatlıqla istifadə edilə bilər.

- İdman performansını artırmağa kömək edən banan həm də idmançıların üstünlük verdiyi qidadır.

