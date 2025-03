"Real" Ardanı göndərir - Ünvan bəllidir

“Real Madrid” Arda Güler və Endriki icarəyə göndərməyi nəzərdən keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçulara Almaniya klublarının marağı var. “Sport Bild”də yer alan xəbərə görə, “Real Madrid” gənc futbolçuları Bundesliqa klublarına icarəyə verməyə razıdır. “Real” futbolçuların daha çox oyun şansı əldə edərək, təcrübə qazanmasını istəyir. Bildirilir ki, Arda və Endrik bu mövsüm Karlo Ançelottinin rəhbərliyi altında oyun vaxtı əldə etməkdə çətinlik çəkiblər.

Qeyd edək ki, “Bavariya” klubunun Arda Güleri birdəfəlik transfer etmək üçün 50 milyon ödəyə biləcəyi irəli sürülüb. Bəzi klublar isə Ardanı icarəyə götürmək istəyir.

