Dünya əhalisini gözləyən təhlükə - Milyardlarla insan əziyyət çəkəcək

Yeni araşdırmaya görə, qlobal piylənmə nisbətləri sürətlə artır və 2050-ci ilə qədər böyüklərin 60 faizi artıq çəkidən əziyyət çəkəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, "The Lancet" jurnalında dərc olunan araşdırmaya görə, son 30 ildə dünyada piylənmə nisbətləri iki dəfə artıb.

Qlobal Xəstəlik Yükü Araşdırması 1990-2021-ci illər arasında artıq çəki və piylənmə nisbətlərini araşdırıb. Tədqiqatın nəticələrinə görə, 2021-ci ildə dünyada 2,11 milyard yetkin artıq çəkidən və ya piylənmədən əziyyət çəkib. Təkcə böyüklər deyil, uşaqlar və yeniyetmələr də piylənmədən getdikcə daha çox əziyyət çəkirlər. 5-14 yaş qrupunda uşaqların sayı 93,1 milyona, 15-24 yaş qrupunda olanların sayı isə 80,6 milyona yüksəlib. Bu tendensiya davam edərsə, 2050-ci ilə qədər dünya üzrə 746 milyon uşaq, yeniyetmə və gənc piylənmədən əziyyət çəkəcək.

Çində 400 milyondan çox, Hindistanda 180 milyon,ABŞ-də isə 170 milyondan çox insan piylənmədən və artıq çəkidən əziyyət çəkir.

Mövcud tendensiyalar davam edərsə, 2050-ci ilə qədər dünyada 3,8 milyard yetkin insan bundan təsirlənəcək. Bu o deməkdir ki, gələcəkdə diabet, ürək xəstəlikləri və bəzi xərçəng növlərində artım ola bilər.

