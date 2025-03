Alma, yoxsa üzüm sirkəsi?

İnsan orqanizmi üçün alma, yoxsa üzüm sirkəsinin daha faydalı olduğu müzakirə mövzusudur.

Metbuat.az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Canan Karatay “Karatay mətbəxi” kitabında insan orqanizminə ən uyğun alma sirkəsinin olduğunu qeyd edilir.

Qeyd edilir ki, təbii sirkə virusları, mikrobları, parazitləri, bitləri və bütün toksinləri öldürür.

Hansı sirkə olursa olsun, evdə hazırlanan təbii sirkələrin ən sağlamı olduğunu bildirən Karatay bu məsələdə diqqətli olmağa xüsusi önəm verib.

Bundan əlavə, təbii sirkə dərini təmizləməyə, məsamələri sıxmağa və sızanaqların qarşısını almağa kömək edə bilər. Eyni zamanda saçın parlaqlığını artırmaq və baş dərisini təmizləmək üçün saç baxımında istifadə edilə bilər.



