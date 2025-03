Qohum olmayan şəxslər orqan verə bilər? - AÇIQLAMA

Azərbaycanda orqan transplantasiyası tibbi ehtiyacdan irəli gələn mühüm məsələlərdən biridir. Bu sahədə qanunvericilik çərçivəsi formalaşdırılsa da, transplantasiya əməliyyatlarının sayı məhdud olaraq qalır.

Tibb eksperti Rasif Bağırov Metbuat.az-a açıqlamasında Azərbaycanda orqan transplantasiyası ilə bağlı vəziyyəti belə izah edib:

“Hazırda ölkədə əsasən dəri, qaraciyər və böyrək transplantasiyaları uğurla həyata keçirilir və xəstələrdə yaxşı nəticələr əldə olunur. Bu, çox sevindirici bir haldır və müsbət nəticələr əldə edildiyi müşahidə olunur. Orqanlar üzrə müraciət məsələsi isə bir az fərqlidir. Azərbaycanda orqan satışına icazə verilmir və qanunla qadağandır. Yəni heç kim orqanını satmağa cəhd edə bilməz. Amma bir şəxs orqanını vermək istədikdə, burada bəzi çətinliklər yaranır. Çünki bəzi hallarda xəstənin qohum-əqrabası orqanını tapmağa çalışır. Lakin qohumlardan heç birinin orqanı uyğun gəlmir. Bu zaman xəstənin başqa bir şəxsin orqanına ehtiyacı olur”.

Həkimin sözlərinə görə, orqan tapıldıqda da, qanunun müəyyən etdiyi qiymət məsələsi çətinliklər yaradır:

“Həmçinin qanunla yalnız qohumlar orqan verə bilər. Amma bəzən qohumlar orqan vermək istəmirlər və ya uyğun orqan tapılmır. Bu səbəbdən bu vəziyyətdən çıxmaq üçün orqan bankına müraciət etmək lazımdır. Dünyada bir çox insan orqan banklarında növbəyə dayanıb və bu növbənin gözləmə müddəti çox uzanır. Bununla yanaşı, orqanların qiyməti çox baha olduğu üçün əksər insanların orqan almağa imkanı olmur”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

