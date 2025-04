Aramsız yağan leysan metroda da fəsadlar yaradıb. Metrosunun "İnşaatçılar" stansiyasının keçid hissəsində su damıb.

Bu barədə Metbuat.az-a metro sərnişinləri məlumat verib.

Fotodan da göründüyü kimi, su damcılarının qarşısını almaq üçün həmin yerə vedrə və qum torbaları yerləşdirilib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

