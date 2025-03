Osimhenin yeni klubu açıqlandı

"Roma"nın əfsanəvi hücumçusu Roberto Pruzzo "Qalatasaray"da icarə əsasında çıxış edən Viktor Osimhenin yeni klubunun adını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o iddia edib ki, Osimhen yeni mövsümdə “Yuventus”un formasını geyinəcək. İddialara görə,adı "Çelsi", "Mançester Yunayted", PSJ və "Yuventus” kimi klublarla hallanan Osimhen İtaliya klubunu seçəcək. Tərəflər arasında bununla bağlı razılaşma olduğunu irəli sürülür. “Radio Radio”ya danışan Pruzzo bildirib ki, "Yuventus"un növbəti hücumçusu Viktor Osimhen olacaq. O, “Bu məlumatı Osimhenin yaxın çevrəsindən olan etibarlı mənbə mənə Florensiyada şəxsən dedi. Onun gələn mövsüm Turinə gedəcəyinə əmindirlər" - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Viktor Osimhenin müqaviləsində 75 milyon avroluq sərbəst qalma maddəsinin olduğu irəli sürülüb.

