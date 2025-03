Gəncə şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasının keçmiş baş həkimi Namiq Nəbiyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 69 yaşlı əməkdar həkimin bu gün yaşadığı evdə qəfil halı pisləşib və həyatını itirib.

Onun ürək çatışmazlığından öldüyü deyilir.

