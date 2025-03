Vəzirovanın işdən çıxarılmasının səbəbi bilindi - FOTO

Muzey Mərkəzinin bir neçə gün öncə vəzifəsindən azad olunan direktoru Liana Vəzirovanın işdən çıxarılmasının səbəbi məlum olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı aparılan yoxlama nəticəsində bir sıra qanun pozuntuları aşkar edilib.

İşində yol verdiyi ciddi nöqsanlara görə mərkəzin direktoru Liana Vəzirova tutduğu vəzifədən azad olunub.

Muzey Mərkəzində ortaya çıxarılan qanun pozuntuları ilə bağlı materiallar toplanılaraq hüquq-mühafizə orqanlarına təqdim edilib.

