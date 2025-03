İsrail ordusu bu ölkəni bombaladı

İsrailin döyüş təyyarələri Suriyanın cənubundakı Dəra əyalətində bir neçə hərbi mövqeyə hava zərbələri endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Suriya mənbələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, İsrail aviasiyası Dəra vilayətinin kənd yerlərində Cebeb və İzrada yerləşən 12-ci Briqada və 89-cu Alaylara hücum edib. Hərbi əməliyyatlar zamanı 17 hava hücumunun təşkil edildiyi və hərbi texnikanın hədəf alındığı irəli sürülüb. Fəsadlar barədə açıqlama verilməyib. Qeyd edək ki, Bəşər Əsəd rejiminin devrilməsindən sonra İsrail ordusu Suriyaya hücumları intensivləşdirib.

Qolan təpələri ətrafındakı bufer zonaya daxil olan İsrail ordusu işğalı daha da irəli apararaq paytaxt Dəməşqin 25 kilometrliyində mövqe qurub.

