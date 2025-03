Gecə yuxuda təzyiqin qalxdığını necə bilməli?

Gecə saatlarında təzyiqin yüksəlməsini həkimlər gündüz artımından daha təhlükəli proses hesab edirlər.

Normalda təzyiq gecələr azalmalıdır, çünki bu zaman bədən ən çox rahatlaşır. Lakin çox insanlar qan təzyiqinin yüksəldiyi gecə hipertansiyonu ilə qarşılaşırlar.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, kardioloq Oleq Varfolomeyev bu vəziyyətin nə qədər təhlükəli ola biləcəyindən danışıb.

Kardioloqun fikrincə, gecə hipertansiyonu həqiqətən də gündüz hipertoniyasından daha təhlükəlidir.

Açıq-aşkar simptomların olmaması. Gecələr insan sakit vəziyyətdə uzandığı və ya yatdığı üçün təzyiqin artmasına diqqət yetirmir, bu da ağırlaşma riskini artırır.

Ürək və qan damarlarının yüklənməsi: Gecələr bədən istirahət etməlidir, lakin qan təzyiqi yüksəldikdə, ürək və qan damarları daha çox işləməyə məcbur olur.

Ürək böhranı, infarkt riski. Gecə hipertansiyonu qan damarları və ürəyi yüklədiyindən, infarkt və insult riski artır.

Hədəf orqanların zədələnməsi. Gecə yüksək qan təzyiqi böyrəklərə, beyinə və gözlərə mənfi təsir göstərir, zədələnmə və patoloji dəyişikliklər riskini artırır.

Gecə hipertansiyonunun səbəbləri həm həyat tərzi, həm də xəstəliklərlə əlaqəli ola bilər.

Yuxu apnoesi. Bu pozğunluğun xarakterik olan yuxu apnoesi oksigen aclığına səbəb olur, bu da təzyiqin kəskin artmasına səbəb olur.

Stress və narahatlıq. Xroniki stress simpatik sinir sistemini aktivləşdirir və bu, hətta gecələr də yüksək təzyiqə səbəb ola bilər.

Dərmanların yanlış istifadəsi. Antihipertenziv dərmanlar səhər qəbul edilərsə, gecəyə qədər onların təsiri zəifləyə bilər.

Böyrək xəstəliyi. Böyrəklər qan təzyiqinin tənzimlənməsində əsas rol oynayır və onların funksiyasının pozulması gecə hipertoniyasına səbəb ola bilər.

Hormonal pozğunluqlar. Məsələn, aldosteron hormonunun həddindən artıq olması mayenin tutulmasına və qan təzyiqinin artmasına səbəb olur.

Yaşla bağlı dəyişikliklər. Yaşla qan damarlarının elastikliyi azalır, bu da yüksək təzyiq riskini artırır.

