Yazda niyə qrip oluruq? - Həkimdən AÇIQLAMA

Mövsümi xəstəliklər, xüsusilə qrip, təkcə soyuq aylarda deyil, yazda da insanları narahat etməyə davam edir. Havaların istiləşməsi ilə birlikdə bir çox insan özünü halsız hiss edir, öskürək, burun axıntısı və digər oxşar simptomlarla qarşılaşır. Bəs yaz aylarında yayılan bu xəstəliklərin səbəbi nədir?

Terapevt-həkim Arzu Hüseynova Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, mövsümi qrip insanların yaşadığı coğrafi əraziyə görə fərqli dövrlərdə maksimum həddə çata bilər. Məsələn, Şimal yarımkürəsində qripin ən çox yayıldığı dövr oktyabr-mart ayları, Cənub yarımkürəsində isə aprel-sentyabr ayları arasına təsadüf edir.

Onun sözlərinə görə, insanların belə xəstəliklərə məhz bu dövrlərdə daha çox yoluxmasının bir neçə əsas səbəbi var:

“Birincisi, qış aylarında bizim hava ilə, yəni günəşlə təmasımız azalır, daha çox otaq şəraitində oluruq. Soyuq havaya görə bayırda az vaxt keçiririk, həm də günəş işığı az olduğuna görə orqanizmimizə lazımi qədər D vitamini daxil olmur. Qidalanma da burada mühüm rol oynayır. Yay aylarında daha çox meyvə, tərəvəz, vitaminlə zəngin qidalar qəbul edirik. Qışda isə baxmayaraq ki, meyvə yeyirik, lakin onların tərkibindəki vitaminlərin miqdarı azalır. Çünki meyvələrin daha çox vitaminləşməsi üçün onlar günəş şüaları altında yetişməlidir. Qış fəslində isə əsasən istixana şəraitində yetişdirilmiş məhsulları qəbul edirik. Bu da immun sisteminin zəifləməsinə səbəb olur”.

Terapevt belə qriplərin yayıldığı hava şəraitindən də danışıb:

“Bu cür qriplər adətən rütubətli aylarda, yəni qar və yağışın bir-birini əvəz etməsi nəticəsində havanın nisbi rütubətinin artdığı dövrlərdə daha çox yayılır. Atmosferdəki bu dəyişikliklər insan orqanizminə təsir edir və qrip viruslarının yayılma ehtimalını artırır. Bu viruslar nəmli mühiti daha çox sevir. Buna görə də immun sistemi zəif olan insanlar qripə daha tez yoluxur. Həmçinin yaz aylarında allergik xəstəliklərin artması müşahidə olunur. Bunun əsas səbəbi təbiətin oyanmasıdır. Havada uçuşan bitki tozcuqları, xüsusilə qovaq ağacının tozlanması, allergiyaya meyilli insanlarda bu xəstəliklərin simptomlarını daha da gücləndirir”.

A.Hüseynova qeyd edib ki, xüsusilə fevralın sonu - martın əvvəli, payızın ilk həftələri və qışın başlanğıcı mövsümi qripin daha geniş yayılması ilə seçilir. Buna görə də bu dövrlərdə orqanizmi gücləndirmək və immun sistemini qorumaq üçün tədbirlər görmək vacibdir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

