Qeysəriyyə əməliyyatı bu halda qadağandır - AÇIQLAMA

Tibbin inkişafına baxmayaraq, doğuş zamanı bəzi risklər hələ də mövcuddur. Son illərdə təbii doğuşla qeysəriyyə əməliyyatı arasında seçim məsələsi daha çox müzakirə olunur. Bəzi hallarda hamilə qadınlar heç bir əlavə tibbi əsas olmadan birbaşa qeysəriyyə əməliyyatına yönləndirilir.

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2019-cu ildə ümumi doğuş sayı 139 423, 2020-ci ildə 124 836, 2021-ci ildə 110 740, 2022-ci ildə 121 011, 2023-cü ildə isə 111 751 olub. Eyni dövrün müvafiq 5 ilində hər yüz doğuşa düşən qeysəriyyə əməliyyatlarının sayı isə 2019-cu ildə 37.8, 2020-ci ildə 40.0, 2021-ci ildə 42.2, 2022-ci ildə 44.0, 2023-cü ildə 59.6 olub.

Bəs bu seçim doğuşun təhlükəsizliyi və ananın sağlamlığı baxımından hansı üstünlüklərə və risklərə malikdir?

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a danışan mama-ginekoloq Rəşad Sultan bildirib ki, ana və yeni doğulmuş ölümü bütün dünyada aktual bir mövzudur və bir ölkənin səhiyyə xidmətinin səviyyəsinin göstəricisi kimi qəbul olunur:

“Bizim ölkəmizdə də bununla bağlı vəziyyət ürəkaçan deyil. Bu məsələdə çoxsaylı amillər var, amma obyektiv deyə biləcəyimiz bəzi faktorlar haqqında danışmaq çətindir. Doğuş və qeysəriyyə məsələsinə gəldikdə isə elə başa düşülməsin ki, xəstə ölsə də, axıra qədər doğuşa buraxılmalıdır. Qeysəriyyə müasir tibbin tətbiq etdiyi, xəstələrə lazım olanda səbəb və göstəriş əsasında edilən, həm uşağın, həm də ananın həyatını qurtaran bir müdaxilədir. Yəni tibbi göstəriş olmadan, sırf həkimin və ya başqasının istəyi ilə həyata keçirilən qeysəriyyə əməliyyatları lazımsızdır”.

Həkim qeyd edib ki, tibbi göstəriş olmadıqda qeysəriyyə əməliyyatının edilməsi yolverilməzdir:

“Azərbaycanda həm tibbi qanunlar, həm də hüquq normaları tibbi göstəriş olmadan, xəstənin və ya başqasının istəyi ilə qeysəriyyə əməliyyatının həyata keçirilməsini qadağan edir. Mənim şəxsi fikrimdən asılı olmayaraq, həkimlər olaraq yanaşmamız xəstəyə faydalı olmaq, onun həyatını qurtarmaq, tibbi cəhətdən düzgün qərar verməkdən ibarətdir. Həmçinin tibbi cəhətdən faydalı göstəriş olmadıqda, ən az riskli və sağlamlıq üçün ən yaxşı seçim normal doğuş ən yaxşı variantdır. Lakin tibbi göstəriş və səbəb varsa, o zaman qeysəriyyə edilməlidir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

