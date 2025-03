Böyük Britaniya Ukrayna böhranının həlli ilə bağlı Rusiya və ABŞ arasındakı dialoqa etiraz edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici Kəşfiyyat Xidməti belə məlumat yayıb. Açıqlamada deyilir ki, Böyük Britaniya qlobal münaqişəni qızışdırmağa çalışır. Kəşfiyyatın açıqlamasına görə, Britaniya administrasiyası ABŞ və Rusiya arasında Ukrayna probleminin həlli ilə bağlı dialoqa öz maraqlarına təhlükə kimi baxır. Bildirilir ki, London bunun Moskvanı bloklamaq və Ukraynanı cilovlamaq strategiyasını pozacağından narahatdır. Açıqlamada qeyd edilir ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın Rusiya ilə fövqəldövlət kimi dialoqu və müttəfiqlərini aşağılaması Londonu narahat edib.

Açıqlamada, Londonun ABŞ administrasiyasının Ukrayna ilə bağlı sülhsevər təşəbbüslərinə mane olmağa çalışdığı və bu məqsədlə Trampa qarşı qarayaxma kampaniyası başlatdığı iddia edilib.

